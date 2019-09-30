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Минздрав и Следком Башкирии проведут проверку гибели студента после физкультуры

14:58, 30.09.2019
Минздрав и Следком Башкирии проведут проверку гибели студента после физкультуры
Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения и Следственный комитет Башкирии организовали проверку по факту смерти первокурсника кооперативного техникума Уфы после физкультуры.

Ему стало плохо на уроке, и позже он скончался в больнице, пишет «РИА Новости».

По данным других СМИ, у студента были проблемы со здоровьем и его не допускали до физических занятий.

Напомним, что год назад в городе Кизел Пермского края школьник скончался после урока физкультуры.

Происшествия Башкортостан
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