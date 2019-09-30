Минздрав и Следком Башкирии проведут проверку гибели студента после физкультуры

Министерство здравоохранения и Следственный комитет Башкирии организовали проверку по факту смерти первокурсника кооперативного техникума Уфы после физкультуры.

Ему стало плохо на уроке, и позже он скончался в больнице, пишет «РИА Новости».

По данным других СМИ, у студента были проблемы со здоровьем и его не допускали до физических занятий.

Напомним, что год назад в городе Кизел Пермского края школьник скончался после урока физкультуры.