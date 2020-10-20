Новости спорта

17:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

16:08, 20.10.2020
Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за применение допинга
Фото: youtube.com

Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В крови Краснова обнаружены следы запрещенных препаратов S2-эритропоэтин и S62-фонтурацетам. Положительная допинг-проба была сдана в ходе чемпионата России по спортивной ходьбе в подмосковном Воронове.

Отстранение Краснова от соревнований начнет свой отсчет с 28 сентября 2020 года и продлится до 27 сентября 2024 года.

Напомним, ранее появилась информация о возможной дисквалификации российского биатлониста Алексея Слепова из-за нарушения антидопинговых правил.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем