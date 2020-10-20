Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В крови Краснова обнаружены следы запрещенных препаратов S2-эритропоэтин и S62-фонтурацетам. Положительная допинг-проба была сдана в ходе чемпионата России по спортивной ходьбе в подмосковном Воронове.

Отстранение Краснова от соревнований начнет свой отсчет с 28 сентября 2020 года и продлится до 27 сентября 2024 года.

Напомним, ранее появилась информация о возможной дисквалификации российского биатлониста Алексея Слепова из-за нарушения антидопинговых правил.