Российского биатлониста могут дисквалифицировать из-за нарушения антидопинговых правил

Трехкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов может получить дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

По данным источника, российский биатлонист пропустил третий допинг-тест в течение одного календарного года. Сообщается, что Слепов получил третий флажок в системе АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration & Management System, система антидопингового администрирования и менеджмента).

По антидопинговым правилам такое нарушение может привести к дисквалификации спортсмена.

Ранее Слепов был включен в резервный состав сборной России по биатлону на предстоящий соревновательный сезон-2020/21.