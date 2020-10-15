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Российского биатлониста могут дисквалифицировать из-за нарушения антидопинговых правил

17:30, 15.10.2020
Российского биатлониста могут дисквалифицировать из-за нарушения антидопинговых правил
Фото: biathlonrus.com

Трехкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов может получить дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

По данным источника, российский биатлонист пропустил третий допинг-тест в течение одного календарного года. Сообщается, что Слепов получил третий флажок в системе АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration & Management System, система антидопингового администрирования и менеджмента).

По антидопинговым правилам такое нарушение может привести к дисквалификации спортсмена.

Ранее Слепов был включен в резервный состав сборной России по биатлону на предстоящий соревновательный сезон-2020/21.

Спорт
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