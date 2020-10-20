В 2021 году на охрану окружающей среды в Татарстане потратят почти миллиард рублей

Фото: Максим Платонов

В следующем году в Татарстане на охрану окружающей среды направят 975,5 млн рублей. В частности, 544,7 млн рублей их них потратят на мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги».

На госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» в республиканском бюджете предусмотрено 428,8 млн рублей, сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.



На защиту Татарстана и его населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарную безопасность в 2021 году предусмотрено 1,185 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике сегодня обсудили экспорт халяльной продукции из Татарстана.

