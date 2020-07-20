В Татарстане почти на 20% упало количество выданных автокредитов

По итогам первого полугодия 2020 года в Татарстане было выдано 18,1 тыс. кредитов. Это на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Автостата» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На первом месте идет Москва — 35,8 тыс. машин. Тройку замыкают Санкт-Петербург (20,7 тыс.) и Подмосковье. После Татарстана идет Башкирия (16,5 тысячи).

Всего с января по июнь в РФ было выдано 364 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 18% меньше, чем в I полугодии 2019 года.

Ранее главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин сообщил в беседе с «Реальным временем», что по автокредитам «мы точно увидим локальный всплеск в июне-июле».

«Похоже, народ решил, что купить автомобиль — лучший способ защититься от коронавируса. Действительно, использование личного автотранспорта может как-то снизить риск заражения, поэтому, по меркам нынешнего рынка, будет бум автокредитования. Плюс субсидированная ипотека тоже растет — какое-то время это будет наблюдаться», — сказал он.