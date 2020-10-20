Жительница Татарстана хотела улететь в Турцию со шкурой медведя

В Казани в Международном аэропорту имени Габдуллы Тукая сотрудники Татарстанской таможни изъяли из багажа местной жительницы шкуру медведя с головой и четырьмя лапами. Женщина направлялась в Анталью.

В пресс-службе ведомства сообщили, что незадекларированный предмет направлен на экспертизу для установления вида животного и его принадлежности к охраняемым категориям.

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В сентябре в казанском аэропорту на таможенном контроле у пассажира одного из авиарейсов изъяли запрещенную в России книгу.

