В аэропорту Казани нашли и изъяли экстремистскую книгу

В Казани в Международном аэропорту имени Габдуллы Тукая у пассажира авиарейса Анталья — Казань на таможенном контроле обнаружили запрещенную в России книгу. Она входит в федеральный список экстремистских материалов.

Мужчина, у которого изъяли печатное издание, утверждает, что не знал о запрете на ее ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, книга напечатана на русском и татарском языках.



На мужчину завели административное дело по статьям ч. 1 ст. 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и статье 16.3 КоАП РФ («Ввоз на территорию ЕАЭС товара, запрещенного к ввозу на территорию ЕАЭС…»).

Фото: Ummet.kz

В июле в Татарстане Верховный суд признал экстремистским материалом книгу председателя челнинского отделения Союза писателей РТ Вахита Имамова.

