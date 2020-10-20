Объем кредитов физических лиц в отделении «Банк Татарстан» превысил 195 млрд рублей

Объем кредитного портфеля физических лиц в отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» превысил 195 млрд рублей. По сравнению с началом года розничный портфель кредитов увеличился почти на 10%.

С января по сентябрь банк выдал частным клиентам в Татарстане 162,3 тысячи кредитов на сумму около 65,0 млрд рублей. Из этого объема 30,9 млрд рублей приходится на потребительские кредиты, 34,0 млрд рублей — на ипотеку.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Это кредиты, которые наши клиенты взяли и стабильно обслуживают. Такой показатель говорит о высокой экономической активности жителей Республики Татарстан. Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было максимально комфортно получать услуги как в офисах Сбербанка, так и с помощью онлайн-сервисов. За последние время мы значительно упростили процедуру получения потребительских кредитов. Все это направлено на повышение доступности финансовых услуг для наших клиентов».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"