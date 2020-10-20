УАЗ организовал арендный сервис «Патриота»

Ульяновский автозавод запустит сервис аренды внедорожников УАЗ «Патриот». Взять машину можно будет на срок от одного уикенда до 28 дней.

Сервис будет работать онлайн, сообщает пресс-служба компании. Все автомобили оснащены автоматической коробкой передач, представлены в топовой комплектации и полностью застрахованы.

Пока сервис доступен только для Москвы. Забирать машины предлагается на МКАДе.

Обязательны лишь наличие действующего водительского удостоверения, возраст от 25 лет и стаж вождения от 3 лет. Расценки начинаются от 10 тысяч рублей.