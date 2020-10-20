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УАЗ организовал арендный сервис «Патриота»

02:27, 20.10.2020
УАЗ организовал арендный сервис «Патриота»
Фото: uaz.ru

Ульяновский автозавод запустит сервис аренды внедорожников УАЗ «Патриот». Взять машину можно будет на срок от одного уикенда до 28 дней.

Сервис будет работать онлайн, сообщает пресс-служба компании. Все автомобили оснащены автоматической коробкой передач, представлены в топовой комплектации и полностью застрахованы.

Пока сервис доступен только для Москвы. Забирать машины предлагается на МКАДе.

Обязательны лишь наличие действующего водительского удостоверения, возраст от 25 лет и стаж вождения от 3 лет. Расценки начинаются от 10 тысяч рублей.

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