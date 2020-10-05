Росприроднадзор добивается возбуждения уголовных дел против виновных в отравлении океана на Камчатке

Фото: @_svetlana__radionova_

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась в Следственный комитет с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против виновных в отравлении воды в океане на Камчатке. Об этом она заявила в личном аккаунте в Instagram.

Следственный комитет проводит проверку загрязнения. Росприроднадзор намерен добиться уголовного преследования виновных.

«Мы передадим документы, замеры, пробы и надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к УГОЛОВНОЙ ответственности», — написала Радионова (стиль автора сохранен, — прим. ред.)

В выходные СМИ сообщили о загрязнении воды на Камчатке неизвестными химикатами. Генпрокуратура РФ взяла под контроль ход и результаты проверки инцидента.

