Росприроднадзор: в РФ нет радиоактивных захоронений

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в РФ нет радиоактивных захоронений. При этом она дала понять, что это довольно узкое понятие.

«Именно радиоактивных нет», — ответила Радионова на вопрос Владимира Познера в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Фото: eco.tatarstan.ru

Ведущий перед этим успел сказать, что на этот вопрос уже отвечал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он также утверждает, что радиоактивных захоронений в России нет.

Однако в стране существуют хранилища радиоактивных отходов. Например, в Чистополе «Росатом» взялся за ликвидацию таких хранилищ, образовавшихся из-за деятельности часового завода «Восток».