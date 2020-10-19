Улица Юлиуса Фучика в Казани станет временно недоступна для пешеходов

В Казани движение пешеходов по улице Юлиуса Фучика временно ограничат. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, это связано со строительством первого участка второй линии метро.

Движение закрыто на участке возле домов №93 и №93а по улице Рихарда Зорге и возле дома №30 по улице Сафиуллина. Ограничение действует с 21 октября по 20 февраля 2021 года.

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До 9 декабря недоступен для движения пешеходов участок по улице Рихарда Зорге, возле домов №95 и №34/1 по улице Юлиуса Фучика.

Напомним, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях ливневой канализации в Казани до 30 июня 2021 года закрыта для движения транспорта улица Салиха Сайдашева.

