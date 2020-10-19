В Татарстане два кабана погибли под колесами легковушки

На трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана два кабана погибли под колесами автомобиля. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам.

ДТП произошло вблизи населенного пункта Тагашево на трассе М-7 Обухово — Арышхазда. Автомобиль получил незначительные повреждения, но животные погибли.

ojm.tatarstan.ru (архив)

В Госкомитете призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть осторожными вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности.



Ранее в Татарстане водитель насмерть задавил семь кабанов.

