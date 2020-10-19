В Татарстане два кабана погибли под колесами легковушки
На трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана два кабана погибли под колесами автомобиля. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам.
ДТП произошло вблизи населенного пункта Тагашево на трассе М-7 Обухово — Арышхазда. Автомобиль получил незначительные повреждения, но животные погибли.
В Госкомитете призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть осторожными вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности.
Ранее в Татарстане водитель насмерть задавил семь кабанов.
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