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В Татарстане два кабана погибли под колесами легковушки

17:00, 19.10.2020
В Татарстане два кабана погибли под колесами легковушки
Фото: ojm.tatarstan.ru

На трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана два кабана погибли под колесами автомобиля. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам.

ДТП произошло вблизи населенного пункта Тагашево на трассе М-7 Обухово — Арышхазда. Автомобиль получил незначительные повреждения, но животные погибли.

ojm.tatarstan.ru (архив)

В Госкомитете призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть осторожными вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности.

Ранее в Татарстане водитель насмерть задавил семь кабанов.

Общество Татарстан
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