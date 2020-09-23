В Казани неизвестные украли дорожные знаки «Стоянка запрещена»

В Казани с проезжей части Ноксинского спуска неизвестные украли два дорожных знака «Стоянка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации транспортных перевозчиков (АТП) Татарстана.



«Перевозчик за свой счет установил знаки «Стоянка запрещена». Спустя буквально несколько дней злоумышленники украли знаки. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей», — сообщил председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Фото: kzn.ru

Он обратил внимание, что отсутствие дорожных знаков создает проблему для движения автобусов: вблизи украденных знаков автомобилисты паркуют автомобили, из-за чего общественному транспорту приходится их объезжать.

МУП «ПАТП №2» уже обратился с заявлением о краже в полицию.

Напомним, что Минтранс и ГИБДД подготовили законопроект, ограничивающий скорость для автобусов и зону действия знака «Стоянка запрещена».

