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Происшествия

В Казани неизвестные украли дорожные знаки «Стоянка запрещена»

13:11, 23.09.2020 1
В Казани неизвестные украли дорожные знаки «Стоянка запрещена»
Фото: kzn.ru

В Казани с проезжей части Ноксинского спуска неизвестные украли два дорожных знака «Стоянка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации транспортных перевозчиков (АТП) Татарстана.

«Перевозчик за свой счет установил знаки «Стоянка запрещена». Спустя буквально несколько дней злоумышленники украли знаки. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей», — сообщил председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Фото: kzn.ru

Он обратил внимание, что отсутствие дорожных знаков создает проблему для движения автобусов: вблизи украденных знаков автомобилисты паркуют автомобили, из-за чего общественному транспорту приходится их объезжать.

МУП «ПАТП №2» уже обратился с заявлением о краже в полицию.

Напомним, что Минтранс и ГИБДД подготовили законопроект, ограничивающий скорость для автобусов и зону действия знака «Стоянка запрещена».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Это протест на отсутствие парковок, сокращение стояночных мест и возведение жк вместо многоуровневой парковки
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