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«Барыс» не будет сниматься с КХЛ из-за закрытия границ Казахстана

15:47, 19.10.2020
«Барыс» не будет сниматься с КХЛ из-за закрытия границ Казахстана
Фото: hcbarys.kz

Казахстанский «Барыс» продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на закрытие границ Казахстана из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан «Барыс» может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ. В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным», — пишет «Спорт-РБК».

Накануне стало известно об установлении в Казахстане запрета пересекать государственную границу. Чуть позже министр спорта страны Актот Райымкулов отметил, что данное ограничение не касается некоторых профессиональных клубов и сборных Казахстана.

Подробнее о ситуации с «Барысом» можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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