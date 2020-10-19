Панин напомнил о себе сумасшедшим хитом, а в «Ак Барсе» ищут выход из кризиса

Обзор недели КХЛ

Минувшая неделя снова подарила нам много ярких матчей, пусть большинство из них и проходили не в оптимальных составах — добрая половина команд или отходит от вспышки коронавируса, или борется с ней, а некоторые уже пошли на второй круг. Чем это все закончится, остается только догадываться, пока лишь понятно, что в КХЛ играется самый необычный сезон за всю историю лиги. О том, как Григорий Панин напомнил, кто является одним из самых грязных игроков лиги, почему «Ак Барс» впал в кризис и за счет чего «Салават Юлаев» покорил Балашиху, — в материале «Реального времени».

Матч недели: «Салават Юлаев» снова обыграл «Авангард»

В тот самый весенний день, когда коронавирус был признан пандемией, завершилась суперзрелищная серия плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Уфимцы выиграли со счетом 4-2, показывали воистину чемпионскую кубковую игру, но так и не приехали в Казань на матчи следующего раунда, завершив сезон на взлете. На старте нового чемпионата омский и уфимский клубы встретились уже дважды. Обе встречи получились яркими и в обеих победил «Салават».

На минувшей неделе команда Томи Ламсы умудрилась проиграть в Мытищах «Куньлуню» (3:5), да и в целом имела в своем активе три поражения подряд. И это при том, что Хартикайнен, Метсола и Гранлунд уже выздоровели и вернулись в состав. Не очень сложились дела и у «Авангарда», который без шансов уступил «Металлургу» в Магнитогорске (0:3). В игре против «юлаевцев» омичи начали за здравие, быстро забросив две шайбы. Во втором периоде Харти и Гранлунд все-таки разыгрались и забили по голу. Ключевым моментом могла стать шайба Петра Хохрякова в меньшинстве, однако «ястреб» Рид Буше перевел встречу в овертайм, а затем и в серию буллитов, где все решил точный бросок Никиты Сошникова.

На старте нового чемпионата омский и уфимский клубы встретились уже дважды. Фото hcsalavat.ru

Два очка снова уезжают в Уфу, и эта победа должна помочь разрядить напряженную обстановку, в которой оказался Ламса. На днях он получил публичную поддержку от генерального директора башкирского клуба Александра Курносова. Несколько раз за сезон необходимую поддержку в предыдущие два года получал и Николай Цулыгин. Эти моменты благоприятно сказывались и на игровом, и на тренировочном процессе.

Панин отправил Шумакова в больницу и не получил ни минуты штрафа

Отдельно стоит сказать о капитане «Салавата Юлаева» Григории Панине. В начале встречи против «Авангарда» он попал под мощный силовой прием в исполнении Клима Костина. Даже показалось, что Панину попали в голову. Григорий, конечно, остался недоволен решением судей и что-то долго выговаривал арбитрам в перерыве. Позже Григорию чуть не досталось даже от нападающего Сергея Толчинского, который все же больше бомбардир, чем хоккеист, любящий выяснять отношения.

Но Панин — другой игрок, с другой репутацией. Нужно знать этого хоккеиста, чтобы понимать, что он точно отомстит. Так и случилось. Досталось, правда, одному из лидеров омичей Сергею Шумакову, попавшему под сокрушительный и где-то даже грязный хит одного из самых жестких защитников лиги. Инцидент произошел в третьем периоде — Шумаков проходил по флангу и вкатывался на пятачок. Нападающий «Авангарда» был полностью сконцентрирован на шайбе и опустил голову — в этот момент из-за спины выскочил Панин и атаковал его. Фактически капитан «Салавата» вынес Шумакова с пятачка. Главный тренер омского клуба Боб Хартли жестикулировал судьям и показывал, что это «5+20», но арбитры промолчали. Сергея же увели со льда под руки партнеры и он отправился сначала в раздевалку, а затем в больницу.

Судьи в итоге никак не наказали Панина — не было даже двухминутного штрафа. Из кабинетов руководителей «Авангарда» и «Салавата Юлаева» после матча, разумеется, пришли две разные трактовки эпизода. Генеральный менеджер омичей Алексей Волков убежден, что Панин грязно бил в голову Шумакова на полной скорости. Спортивный директор уфимцев Василий Чижов настаивает, что капитан башкирского клуба всего лишь выполнял свои прямые обязанности, играл в корпус, а нападающий омичей сам виноват, что опустил голову.



На повторе четко видно, что Панин все делал умышленно, однако парадокс заключается в том, что полностью по правилам: защитник вовремя прижал локоть, сделал разрешенные два шага и врезался в соперника. Чистый хит. По нынешнему своду правил КХЛ остается констатировать тот факт, что Шумаков сам виноват в своей травме: вовремя не поднял голову, сделав вираж на пятак, где больно бьют.



В «Ак Барсе» сразу несколько кризисов

Казанский клуб проводит ужасный отрезок — пожалуй, самый слабый за те полтора года, что Дмитрий Квартальнов возглавляет «Ак Барс». В минувшую пятницу команда на своем льду второй раз в сезоне не забила и проиграла в овертайме казахстанскому «Барысу» (0:1). Всего же это третье поражение в пяти последних матчах. И некоторые из них еще можно объяснить потерями лидеров из-за эпидемии коронавируса в стане «барсов», плюс отсутствием тренерского штаба почти в полном составе. Однако гораздо важнее, что «Ак Барс» чаще проигрывает именно из-за однообразия в действиях, ведь даже выходящие на лед дублеры стараются и проявляют себя, однако становятся заложниками системы Квартальнова, которую многие называют «бей-беги». Регулярные набросы от синей линии от защитников с надеждой на подставление клюшки кем-то из нападающих могут радовать болельщиков в плей-офф, но никак не в регулярке.

Так, на днях форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», воспитанник череповецкой «Северстали» Павел Бучневич раскритиковал в прессе «Ак Барс» и ту самую игровую модель Дмитрия Вячеславовича:

— Тяжело смотреть, когда все играют на результат. Я, когда был травмирован, смотрел на игры в НХЛ со стороны и видел, что там опасных моментов гораздо больше, все играют в атаку, для зрителя. А у нас... Моментов практически нет, стоят сзади.

Приезжал «Ак Барс» в Череповец. Команда с таким подбором игроков, а все у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться, — заявил Бучневич.

В минувшую пятницу команда на своем льду второй раз в сезоне не забила и проиграла в овертайме казахстанскому «Барысу» (0:1). Фото ak-bars.ru

Можно сказать, что в «Ак Барсе» помимо тренерского сейчас есть и некий легионерский кризис. Кормье, Азеведо, Да Коста играют и забивают с переменным успехом, хотя именно иностранцы должны вытаскивать команду, когда она в тяжелой ситуации. Но этого не происходит с такой завидной регулярностью, как в прошлом сезоне.

Но пока не прошло даже половины регулярки и выставлять серьезные оценки рано. Можно констатировать лишь тот факт, что в ближайшем выездном туре у казанцев продолжится кадровая проблема. Так, «Ак Барс» объявил состав на трехматчевое восточное турне, в ходе которого сыграет с «Сибирью» (19 октября), «Амуром» (21 октября) и «Барысом» (23 октября). На выезд отправились 27 игроков — три вратаря, девять защитников и 15 нападающих. В заявку попал даже 17-летний вратарь Джамиль Гарипов, брат Эмиля. В списке отсутствуют голкиперы Тимур Билялов и Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд, а также форварды Найджел Доус и Данис Зарипов.

Билялов получил травму в недавнем матче с «Нефтехимиком», Рейдеборн еще не до конца восстановился после болезни. Про трех остальных игроков в начале октября сообщалось, что они изолированы в связи с симптомами ОРВИ. Зарипов не выходил на лед с 27 сентября, Доус и Викстранд — с 1 октября. Кроме того, в состав не попал и центрфорвард Александр Хованов, которого могут обменять уже в самое ближайшее время.



Кажется, Роману Ротенбергу просто слишком понравилось на новой должности. Фото ska.ru

Почему Брагина не подпускают к СКА?

Лидеры Западной конференции ЦСКА и СКА на неделе провели первое «армейское» дерби в сезоне. Получилась неплохая и местами зрелищная игра, но с предсказуемым исходом. Московский клуб после двух поражений на выезде ожидаемо сумел собраться, дав СКА Романа Ротенберга минимум свободы и возможностей для бросков. Важно, что у подопечных Игоря Никитина наконец-то наладилась игра в большинстве, что, в общем-то и предопределило итоговый успех. Победный дубль у Константина Окулова, который таким образом отметил рождение двух дочерей.

Ну а в СКА происходит что-то по-настоящему странное. У питерцев начинают возвращаться заболевшие игроки основы, но и убирать всех, кто их заменял, тренерский штаб не торопится. Большой выбор и длинная скамейка — это хорошо, но как наигрывать постоянные сочетания, создавать «химию» между игроками в такой ситуации, не очень понятно. Должны играть и легионеры, и молодежь, и возвращенцы из-за океана. Плюс особняком стоит вратарский вопрос — до сих пор непонятно, как распоряжаться активом в четыре полноценных голкипера.

Но самая большая странность — отсутствие главного тренера. Куда пропал Валерий Брагин? Он уже не болеет коронавирусной инфекцией, его можно встретить на стадионе, но его не допускают ко льду. Кажется, Ротенбергу просто слишком понравилось на новой должности. Однако красиво рассказывать журналистам на пресс-конференциях о системе СКА и талантливой молодежи — это одно, а выигрывать матчи у сильных соперников — совсем другое. С Ротенбергом СКА проиграл всем топ-клубам («Ак Барс», «Металлург», московское «Динамо», ЦСКА). Возможно, Брагин уже мыслями даже не в СКА, а в сборной России на первом этапе Евротура. Но состоится ли он?



«Динамо» (Рига) снова объявило о ряде заболевших в команде и об отмене двух матчей — с «Витязем» и «Металлургом». Фото vk.com/dinamoriga

Рижское «Динамо» пошло на второй коронавирусный круг. «Барыс» на подходе?

Рижане стали одним из первых клубов, чьи сентябрьские матчи подверглись отмене или переносу. О том, что больше всего проблем будет с иностранными командами, много говорилось еще до старта сезона. Теперь вирусная проблема пошла на второй круг — «Динамо» снова объявило о ряде заболевших в команде и об отмене двух матчей — с «Витязем» и «Металлургом». По латвийским законам и предписаниям местного здравнадзора на карантин ушли не только игроки основы, но и молодежная команда, поэтому рижане даже не смогли сформировать усеченный состав для матча уровня КХЛ.

Также накануне стало известно, что министерство здравоохранения Республики Казахстан вновь запретило спортсменам выезд за границу из-за эпидемиологической ситуации в стране и принимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

— В связи с ростом заболеваемости в мире, в целях усиления контроля на границе запрещен выезд за пределы страны спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; сокращено число авирейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Республикой Беларусь; введено ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок, — говорится в официальном сообщении Минздрава РК.

Ближайшая судьба сборной Казахстана по футболу, участвующей в Лиге наций, баскетбольного клуба «Астана» в Единой Лиге ВТБ и «Барыса» в КХЛ станет известна в ближайшие же дни. Возможно, по данным клубам и сборной будет принято отдельное решение.

Однако ситуация с рижанами и с «Барысом» снова наводит на мысль, что опыт НХЛ с «пузырями» был очень эффективным решением. И регулярка, и плей-офф там прошли без особых эксцессов (матчи переносились не из-за вируса, а только из-за протестов на расовой почве). Вполне возможно, что КХЛ продержится еще пару месяцев, и когда начнут определяться участники плей-офф, тоже придет к варианту с городами-«пузырями» как единственному возможному.