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В Казани правила землепользования и застройки утвердят до конца 2020 года

13:19, 19.10.2020
В Казани правила землепользования и застройки утвердят до конца 2020 года
Фото: pixabay.com

В Казани планируется утвердить правила землепользования и застройки до конца этого года, сообщил в мэрии заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров на «деловом понедельнике».

По его словам, из всей градостроительной документации именно правила определяют, что можно строить, в каких объемах и как использовать участки и объекты: «Новые правила землепользования и застройки, сохраняя преемственность, все же поднимают качество местной градостроительной документации на качественно новый уровень. Они не только будут тесно увязаны с новым Генпланом, но и будут отвечать законодательству, которое значительно изменилось за последние годы».

pixabay.com

Над градостроительными документами Казани с 2014 года работает Институт Генплана Москвы. В планах — до конца года согласование документа с Комитетом республики по охране объектов культурного наследия, затем его должны утвердить на сессии Казгордумы. На заключительном этапе — постановка территориальных зон на кадастровый учет.

В ноябре текущего года в онлайн-формате по проекту ПЗЗ пройдут общественные слушания.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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