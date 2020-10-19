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В Татарстане наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 1,3 раза

12:13, 19.10.2020
В Татарстане наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 1,3 раза
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по сравнению с аналогичным периодом сентября (первые две недели сентября к первым двум неделям октября) наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 1,3 раза.

«Это ожидаемый рост на фоне сезонного подъема заболеваемости сезонных ОРВИ. Он был прогнозируемый, и по нашим прогнозам, будет сохраняться в последующие недели», — сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина

По ее словам, 96% заболевших — это взрослые: «В СМИ прошла информация, на совсем корректная, что 96% лица старше 65 лет, это неверно».

Ранее сообщалось, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ — одна из причин скопления людей в больницах.

ОбществоМедицина Татарстан
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