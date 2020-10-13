На очистных сооружениях второго этапа Большого Казанского кольца завершили укладку бетона

Продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1 222 метров. В частности, на прошедшей неделе рабочие завершили бетонные работы на накопительных резервуарах очистных сооружений и продолжили земляные работы по улицам Тихорецкой и Лодейной до улицы Технической, сообщает пресс-служба Миндортранса.

За неделю рабочие осуществили планировку зеленых зон на площади 3 тыс. кв. м, продолжили укладывать трубы и устраивать колодцы водоснабжения и ливневой канализации.

Сейчас идет разработка траншей, устройство оснований и укладка труб газопровода и водоснабжения, а также линий электроснабжения.

Напомним, в конце сентября ход выполнения работ на втором этапе БКК проверил Госстройнадзор.

