В Гидрометцентре России пообещали «необычную» пятницу

На этой неделе пятница, 23 октября, будет «необычной» по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот день к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления: «Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — передает «РИА Новости» его слова.

realnoevremya.ru

В связи с этим температура повысится, а дожди станут сильнее. Осадки усилятся в четверг, во второй половине дня. Температура в пятницу превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает.

На прошлой неделе синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили, что в республике резко похолодает и выпадет снег.