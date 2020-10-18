В Казани житель многоэтажки закрылся в квартире и грозился взорвать дом

Житель одной из казанских многоэтажек на улице Авангардная после ссоры с матерью закрылся в квартире и угрожал взорвать газ.

В пресс-службе МВД по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Последним удалось попасть в квартиру.



Спасатели эвакуировали 60 жителей дома. На данный момент они вернулись в свои квартиры.

Мужчина, угрожающий взрывом, заперся в ванной комнате своей квартиры с ножом. Полицейские проводят с ним переговоры. В МВД по РТ заверили, что угроза взрыва ликвидирована.

В марте текущего года мужчина взял в заложники свою семью и обещал взорвать газовый баллон, если ему не передадут наркотики и спиртное.

