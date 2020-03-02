В Казани задержали мужчину, угрожавшего убить свою семью

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ночь на понедельник житель Казани захватил в заложники собственную семью. Угрожая убить жену и детей 3 и 8 лет, он требовал передать ему наркотики и спиртное.

В противном случае мужчина обещал взорвать газовый баллон, передает пресс-служба МВД.

Вести переговоры с отцом семейства отправился замначальника УМВД по Казани полковник Сергей Чанкин. Через какое-то время он смог задержать злоумышленника с помощью соседа.

Действия мужчины квалифицируются по ст. 206 УК РФ «Захват заложника». Материалы полиция перенаправила в Следственный комитет.