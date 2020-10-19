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Жители Альметьевска пожаловались на работу службы судебных приставов

04:25, 19.10.2020
Жители Альметьевска пожаловались на работу службы судебных приставов
Фото: fssprus.ru

Жители Альметьевска пожаловались на работу службы судебных приставов. По словам жителей, чтобы попасть к приставу, приходится занимать очередь и стоять в душном подъезде.

Видео публиковали местные жители в соцсетях.

«Стоит отметить, очередь растянулась аж с первого по третий этаж, а внутрь запускают по три человека. А как только открывается дверь — вся толпа тут же бежит к ней, а люди могут задавить друг друга», — пишет автор опубликованного в соцсети ролика.

Ранее в Казани приставы опечатали технику одной из фирм, загрязнявшей воздух во дворе жилого дома.

Общество Татарстан
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