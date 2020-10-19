Стали известны подробности массовой аварии на улице Тихорецкой в Казани

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Стали известны подробности аварии на улице Тихорецкой в Казани, где погиб один человек, и пятеро пострадали.

По предварительным данным, автомобиль Chevrolet занесло на повороте, отчего он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с Hyundai Solaris. После этого машина зацепила еще две легковушки.

От удара из салона Chevrolet вылетела пассажирка. Она погибла на месте.

Ранее сообщалось, что в Казани произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

