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Пятеро пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех авто в Казани

19:47, 18.10.2020
Пятеро пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех авто в Казани
Фото: соцсети

В Казани произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщают в соцсетях.

Авария произошла на улице Тихорецкой, там столкнулись четыре автомобиля. Очевидцы говорят об одном погибшем и пятерых пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний.

Сейчас на месте аварии работают полицейские и спасатели.

Ранее в Казани водитель BMW устроил массовую аварию с участием четырех автомобилей, после чего скрылся.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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