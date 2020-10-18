Пятеро пострадали и один погиб в ДТП с участием четырех авто в Казани
В Казани произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщают в соцсетях.
Авария произошла на улице Тихорецкой, там столкнулись четыре автомобиля. Очевидцы говорят об одном погибшем и пятерых пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний.
Сейчас на месте аварии работают полицейские и спасатели.
Ранее в Казани водитель BMW устроил массовую аварию с участием четырех автомобилей, после чего скрылся.
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