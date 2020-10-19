Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и порывистый ветер

В понедельник, 19 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром сильный местами порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +8°С до +13°С. В Казани потеплеет до 16—18 градусов. В Набережных Челнах ожидается от +14°С до +17°С.