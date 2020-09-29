Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах
Новые поправки к ПДД, разработанные МВД, дают новые обоснования для штрафов автомобилистов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал правовой информации.
В новом перечне условий и неисправностей — использование зимой летней резины и шипованной — летом, также установка шипованных шин только на одну ось. Еще водителей ждет наказание за нештатные ксеноновые лампы и за отключение штатного очистителя фар.
«Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления» и «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя» — тоже в перечне нарушений, за которое полагается наказание.
На стадии публичного обсуждения проект находится до 16 октября. С 1 июня 2021 года постановление вступит в силу.
Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД подготовили новый проект изменений в Правилах дорожного движения, который введет ограничения скорости для автобусов и ограничит зону действия знака «Стоянка запрещена».Общество
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