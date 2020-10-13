Правительство России выделило 941,4 млрд на выплату страховых пенсий и пособий

Правительство России выделило из резервного фонда 941,4 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда РФ по выплате страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств поручен Министерству финансов РФ. Отчитаться Кабмину о реализации трансферта необходимо до 1 февраля 2021 года.

По данным аналитиков, дефицит бюджета Пенсионного фонда России в следующем году может составить около 295 млрд рублей. В ИАЦ «Альпари» сообщили, что покрывать дефицит предполагается несколькими бюджетными трансфертами.

