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Правительство России выделило 941,4 млрд на выплату страховых пенсий и пособий

13:53, 13.10.2020
Правительство России выделило 941,4 млрд на выплату страховых пенсий и пособий
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России выделило из резервного фонда 941,4 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда РФ по выплате страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств поручен Министерству финансов РФ. Отчитаться Кабмину о реализации трансферта необходимо до 1 февраля 2021 года.

По данным аналитиков, дефицит бюджета Пенсионного фонда России в следующем году может составить около 295 млрд рублей. В ИАЦ «Альпари» сообщили, что покрывать дефицит предполагается несколькими бюджетными трансфертами.

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