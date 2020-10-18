Казань вошла в тройку самых сладких городов

Казань вошла в тройку лидеров рейтинга городов, жители которых очень любят сладкое. Исследование представило агентство Zoom Market.

Аналитики задавали респондентам три вопроса: скажите, вы любите сладкое? Как часто вы едите сладкое? Какие сладкие продукты вы предпочитаете?

realnoevremya.ru

Самым сладким городом стал Якутск, за ним следует Махачкала. 4 место досталось Челябинску, пятерку лидеров замкнул Омск.

Самыми популярными сладостями у россиян стали: чай и кофе с сахаром (41%), различная сладкая выпечка (22%), шоколад (16%), мед (8%), варенье (6%), конфеты (4%), сладкая газировка (2%) и сгущенное молоко (1%).

Ранее Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов, жители которых чаще всего обращаются за профессиональной психологической помощью.

