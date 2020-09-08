Казань вошла в пятерку городов, жители которых чаще всего обращаются к психологу

Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов, жители которых чаще всего обращаются за профессиональной психологической помощью.

В тройку лидеров вошли Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Топ-5 замкнул Новосибирск.

По данным исследования, чаще всего к психологам обращаются со следующими проблемами: неудовлетворенность личной жизнью (31%), семейные проблемы (24%), неудовлетворенность качеством жизни (19%), депрессивные и тревожные состояния (14%) и проблемы, связанные с детьми и подростками (12%), сообщает исследовательское агентство Zoom Market.



Уточняется, что обычно к психологам приходят женщины (83%). 94% опрошенных общались со специалистом на платной основе.

Опрос проводился в 21 городе России по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности специалисты опросили 2 520 респондентов.

В августе министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, с какими проблемами звонят подростки на детский телефон доверия.

