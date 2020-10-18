Умерла праправнучка Пушкина

В Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка русского поэта Александра Пушкина Галина Усова.

Она работала в Мичуринском государственном аграрном университете, была доктором сельскохозяйственных наук.

Галина Усова родилась в 1938 в Архангельске. В школе ее кумиром был биолог и селекционер Иван Мичурин, поэтому получать высшее образование она поехала в город, названный в его честь. Успешно сдав вступительные экзамены, Усова стала студенткой Плодоовощного института (ныне — Мичуринский ГАУ). В Мичуринске она работала профессором, проводила свои научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев в питомнике и выяснению генетической природы мутантных клонов, составляла «Красную книгу Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», сообщает пресс-служба Мичуринского аграрного университета.

Ранее бывший пресс-секретарь президента РТ, заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин рассказал о двух днях, которые поэт Александр Пушкин провел в Казани в сентябре 1833 года.

