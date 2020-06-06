Эдуард Хайруллин рассказал, как Пушкин провел в Казани два дня и три ночи

Бывший пресс-секретарь президента РТ, заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин в День русского языка подробно рассказал о двух днях, которые поэт Александр Пушкин провел в Казани в сентябре 1833 года.

Как рассказал Хайруллин, Пушкина в Казань привела история Пугачевского бунта. Бывший пресс-секретарь главы республики восстановил маршрут поэта по следам бунтовщиков.

Так, известно, что Пушкин по приезде заселился в гостиницу Дворянского собрания. Утром перебрался к тестю Баратынского майору Энгельгардту.

После обеда поэт отправился в Суконную Слободу, искал старожилов, которые бы рассказали о взятии Пугачевым Казани в июле 1774 года. Правда ли, что Казань сдалась изменой суконщиков, интересовался Пушкин. В кабаке Петербургской, 53 он познакомился с потомственным суконщиком, Василием Бабиным. Его рассказ использовал в главе о штурме Пугачева в книге «История Пугачева».

На следующий день Пушкин проехал поехал по местам боев и ходил в гости к ученому Карлу Фуксу. Он остался доволен поездкой, о чем написал жене, Наталье Гончаровой.