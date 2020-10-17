В Казани родственникам умершего выдали в морге чужое тело

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани сотрудники морга перепутали тела погибших и едва не выдали тела разным семьям. Инцидент произошел в казанском морге 15-й горбольницы.

Как сообщает «Татарстан 24", покойных уже собирались передать родным в закрытых гробах. В это время мать одного из погибших заподозрила неладное и потребовала показать ей лицо умершего. Это оказался не ее сын.

В бюро судебно-медицинской экспертизы объяснили, что оба мужчины умерли в результате отравления. Из-за из-за сложности в проведении процедур по установлению причин смерти и возникла неразбериха.



Ранее в Казани родственникам умершего в бюро судебной медэкспертизы выдали чужое тело. Подмену заметили в мечети.

