В Казани родственникам умершего выдали в морге чужое тело

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани родственникам умершего в бюро судебной медэкспертизы выдали чужое тело. Подмену заметили в мечети.

В морге «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы» родственница перед получением тела осмотрела лицо и опознала в нем родственника — это зафиксировано камерами видеонаблюдения. Тело забрали на погребение. Однако в мечети заметили, что это не мужчина, а женщина.

Минздрав Татарстана извинился перед родственниками и уверил, что к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия, передает ТАСС.

Ранее в Казани прошла выставка похоронной индустрии «Некрополь».

