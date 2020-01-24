Новости общества

06:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани родственникам умершего выдали в морге чужое тело

06:18, 24.01.2020
В Казани родственникам умершего выдали в морге чужое тело
Фото: Ринат Назметдинов

В Казани родственникам умершего в бюро судебной медэкспертизы выдали чужое тело. Подмену заметили в мечети.

В морге «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы» родственница перед получением тела осмотрела лицо и опознала в нем родственника — это зафиксировано камерами видеонаблюдения. Тело забрали на погребение. Однако в мечети заметили, что это не мужчина, а женщина.

Минздрав Татарстана извинился перед родственниками и уверил, что к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия, передает ТАСС.

Ранее в Казани прошла выставка похоронной индустрии «Некрополь».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров