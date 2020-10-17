Песошин пригрозил повторным нарушителям мер профилактики в Татарстане применением жестких мер

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин пригрозил повторным нарушителям мер профилактики применение жестких мер. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Выслушав оклад заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Трофимовой, он поручил продолжить проведение рейдов по выявлению нарушителей санитарного режима. Особенно тщательно проверяться будут общественный транспорт, магазины и в целом общественные места. При выявлении повторных нарушений, по его словам, могут быть применены жесткие меры.

Также Песошин призвал усилить соблюдение мер профилактики распространения инфекции и соблюдение режима изоляции пожилых граждан. Для этого в республике возобновится волонтерское движение для организации доставки пожилым людям продуктов питания и лекарств.



Напомним, что в Татарстане заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с сентябрем.

