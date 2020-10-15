В Казани обсудили поправки в ПДД об электросамокатах

В эти минуты в ГИБДД проходит обсуждение законодательных поправок в ПДД об электросамокатах, которые Минтранс РФ предложил около года назад.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что существующие формулировки должны быть доработаны. Более того, подобные правила должен разрабатывать не Минтранс, а ГИБДД.

Глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов выразил мнение, что производители должны подстраиваться под выработанные правила. Стороны обсудили, что можно отнести к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и как быть с гироскутерами, а также с роликами и колесами на кроссовках.

В ходе обсуждения Александр Холодов посчитал, что за зиму необходимо подготовить новый проект правил.



Ранее сервисы аренды электросамокатов прокомментировали идею ограничить их скорость в Татарстане.

