Эксперты выяснили, какие автомобили наиболее популярны в Татарстане на вторичном рынке

Эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили наиболее популярны в Татарстане на вторичном рынке. Выяснилось, что в третьем квартале 2020 года наиболее продаваемыми на вторичном авторынке в регионе стали автомобили отечественных брендов.

36% продаж на вторичном рынке составили отечественные авто. Среди производителей иномарок в пятерку лидеров вошли корейские автомобили — доля продаж корейских брендов на вторичном авторынке превышает 16%. Второе место занимают автомобили японских брендов с долей продаж 13,2%. Замыкают тройку автомобили немецких брендов, доля из продаж составила 12,8%.

Автомобили американских брендов заняли четвертую строчку рейтинга, на их долю пришлось 8,5% продаж. Пятыми по популярности стали «французы» с долей продаж 5,2%.

Ранее отложенный спрос и обвал рубля вызвали ажиотаж на рынке подержанных автомобилей в Татарстане.

