Отложенный спрос и обвал рубля вызвали ажиотаж на рынке подержанных автомобилей в Татарстане

Спрос растет, цена — тоже



III квартал 2020 года принес рост продаж на рынке подержанных автомобилей в Татарстане. Аналитики «Авито Авто» оценивают его в 37% по сравнению со II кварталом 2020 года. Но дело не только в полном крахе авторынка во время весеннего локдауна. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то рост, по их расчетам, оказался на уровне 10%. Подобная ситуация складывается и в целом по стране: в России III квартал показал 40%-ный рост по сравнению со вторым и 18%-ный — год к году.

Средняя цена на авто с пробегом в III квартале в Татарстане составила 320 тысяч рублей, в России — 300 тысяч. В нашем регионе средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 10% по сравнению со II кварталом и на 3% — за год. Эксперты компании считают, что удорожание происходит вслед за ростом цен на новые автомобили. Вносит свой вклад в поведение цены и взрывной спрос на вторичном авторынке.

Фото: avito.ru

Как и следовало ожидать, по данным «Авито Авто», лучше всего в нашем регионе, как и во всей России, продаются подержанные «Лады» (в среднем по 140 тысяч рублей). Kia и Hyundai с пробегом занимают вторую и третью строчки самых популярных брендов в этом «хит-параде», а замыкают пятерку Chevrolet и Volkswagen.

А если углубиться в специфику моделей, то первые четыре строчки рейтинга популярности занимают LADA: лидирует ВАЗ (Lada) Kalina (средняя цена — 170 тысяч), следом идет ВАЗ (LADA) 2114 Samara, потом — ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Priora, и только с пятой строчки начинается Kia со своей суперпопулярной моделью Rio.



«Все вышли из карантина»

В пресс-службе ГК «ТрансТехСервис» «Реальному времени» подтвердили описанную тенденцию:

— Рынок наконец-то проснулся, все вышли из карантина, и мы действительно констатируем интерес потребителя к подержанным автомобилям. На это есть ряд причин: на потребительское поведение сильно повлиял коронавирус. Во-первых, сейчас уже можно говорить о некотором экономическом кризисе. У многих снизились доходы, и они не готовы покупать новый автомобиль, поэтому рассматривают подержанные. Во-вторых, работает отложенный спрос — весной мы почти полтора месяца физически не могли работать. Кстати, именно поэтому некорректно сравнивать продажи III квартала со II — мы оцениваем тренды продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем хороший рост мы видим и в отношении некоторых брендов премиум-сегмента, и на машины масс-сегмента.

Руслан Абдулнасыров, генеральный директор автосалона «Апельсин» и руководитель Ассоциации автодилеров Татарстана, констатирует рост спроса даже в больших масштабах: примерно на 50%. Он связывает этот факт в том числе и с дефицитом новых автомобилей на рынке:

— Весной производители вынуждены были остановить производство из-за карантина. Сейчас, после снятия карантина, производство новых автомобилей не может разогнаться и закрыть спрос — ведь к текущему спросу сейчас добавляется и отложенный. В итоге, когда люди хотят приобрести новый автомобиль, у них зачастую просто физически нет этой возможности. Ажиотаж на рынке разогревает еще и нестабильность курса рубля. Поэтому многие принимают решение купить подержанный автомобиль, причем классом чуть выше. К примеру, человек хотел бы купить новую Kia Rio, а покупает Kia Rio X-Line, с увеличенным клиренсом, либо в комплектации на автомате. Так что самые высокие котировки на рынке сейчас — на автомобили А-класса с пробегом до 30 тысяч километров, у которых был только один хозяин, «чистая» история и нет никаких вопросов к документам (например, оригинал, а не дубликат ПТС). Владельцы таких машин сейчас откровенно задирают на них цены, просят чуть ли не как за новую.



Что касается самых продаваемых марок, Абдулнасыров подтверждает, что, как и всегда, лидирует масс-сегмент: «Это товар, рассчитанный на большое количество покупателей, и это нормально».

Людмила Губаева