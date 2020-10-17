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В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19, 50 человек выздоровели

11:38, 17.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19, 50 человек выздоровели
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Один из них завозной, 38 — контактные. Пять человек госпитализировали, 34 лечатся дома.

В Казани зарегистрировано 20 заболевших, в Набережных Челнах — четверо, в Атнинском и Нижнекамском районах — по три случая, в Верхнеуслонском — пять, в Высокогорском — два, а в Заинском и Балтасинском по одному случаю.

realnoevremya.ru

За минувшие сутки выздоровели 50 человек, за весь период от коронавирусной инфекции излечились 6 702 человека, сообщает республиканский оперштаб.

В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом. Число заболевших выросло до 1 384 235.

ОбществоМедицина Татарстан
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