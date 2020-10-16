Минниханов совершил первый международный визит президента после снятия ограничений

Глава республики Рустам Минниханов совершил первый международный визит президента после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Сегодня Рустам Минниханов находится в Турции. В его рабочем графике значатся важные встречи с первыми лицами провинции Измир и местным бизнес-сообществом.

tatarstan.ru

Президент Татарстана подчеркнул, что благодаря теплым отношениям между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, Турцию и Россию связывают крепкие деловые связи, и чтобы восстановить экономику, необходимо активизировать работу.

