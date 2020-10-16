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Минниханов совершил первый международный визит президента после снятия ограничений

20:17, 16.10.2020
Минниханов совершил первый международный визит президента после снятия ограничений
Фото: tatarstan.ru

Глава республики Рустам Минниханов совершил первый международный визит президента после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Сегодня Рустам Минниханов находится в Турции. В его рабочем графике значатся важные встречи с первыми лицами провинции Измир и местным бизнес-сообществом.

tatarstan.ru

Президент Татарстана подчеркнул, что благодаря теплым отношениям между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, Турцию и Россию связывают крепкие деловые связи, и чтобы восстановить экономику, необходимо активизировать работу.

tatarstan.ru
Общество Татарстан
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