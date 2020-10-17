Начальник управления культуры в Зеленодольске возглавил Мензелинский драматический театр

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила коллективу Мензелинского государственного татарского драматического театра им. Сабира Амутбаева нового директора. Театр возглавил Ильнур Гайниев, ранее работавший начальником управления культуры исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

«Вам очень повезло. Это человек, знающий свое дело и любящий культуру. Мензелинский театр имеет 85-летнюю, очень богатую историю»,— отметила Ирада Аюпова.

Министр пожелала коллективу театра творческих успехов, а также представить свой репертуар и на Международных фестивалях.