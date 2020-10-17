В Великобритании заявили, что готовы при необходимости ввести «драконовские ограничительные меры»

В Великобритании правительство заявило о готовности принять «драконовские ограничительные меры», если в этом будет необходимость. Об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

«Не сомневайтесь, что правительство полностью готово применить такие меры и сделает это, как только сочтет это необходимым», — ответил Джонсон, отвечая на вопрос о «драконовских мерах» (цитата по ТАСС).

Пока же власти считают возможным ввести ограничения на уровне отдельных регионов, где складывается наиболее сложная ситуация.



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