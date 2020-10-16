Новости спорта

20:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» победил в гостях «Металлург» впервые с 2015 года

20:07, 16.10.2020
«Нефтехимик» победил в гостях «Металлург» впервые с 2015 года
Фото: vk.com/hcmetallurg

«Нефтехимик» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы по ходу игры вели со счетом 4:1, но ближе к концу встречи хозяева льда сократили отставание до минимума. На большее хоккеистов «Металлурга» не хватило и «волки» смогли сохранить победный результат.

Эта победа стала для «Нефтехимика» первой в Магнитогорске за последние 5 лет.

«Металлург» — «Нефтехимик» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)
Голы:
0:1 — 13:12, Галузин (Бякин);
1:1 — 14:58, Кошелев (Плотников, Чибисов);
1:2 — 22:24, Шиксатдаров (Гудачек, Бикмуллин);
1:3 — 24:43, Хайруллин (Кучерявенко, Порядин);
1:4 — 29:38, Бякин (Галузин);
2:4 — 32:21, Кошелев (Плотников, Чибисов);
3:4 — 38:14, Бек (Мозякин, Яковлев).

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем