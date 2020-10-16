«Нефтехимик» победил в гостях «Металлург» впервые с 2015 года
«Нефтехимик» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нижнекамцы по ходу игры вели со счетом 4:1, но ближе к концу встречи хозяева льда сократили отставание до минимума. На большее хоккеистов «Металлурга» не хватило и «волки» смогли сохранить победный результат.
Эта победа стала для «Нефтехимика» первой в Магнитогорске за последние 5 лет.
Мы больше 5 лет не побеждали в Магнитогорске, но вот эта серия прервана!— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) October 16, 2020
Всем спасибо за поддержку! Едем в Челябинск! pic.twitter.com/UfcpLhMuYx
«Металлург» — «Нефтехимик» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)
Голы:
0:1 — 13:12, Галузин (Бякин);
1:1 — 14:58, Кошелев (Плотников, Чибисов);
1:2 — 22:24, Шиксатдаров (Гудачек, Бикмуллин);
1:3 — 24:43, Хайруллин (Кучерявенко, Порядин);
1:4 — 29:38, Бякин (Галузин);
2:4 — 32:21, Кошелев (Плотников, Чибисов);
3:4 — 38:14, Бек (Мозякин, Яковлев).
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