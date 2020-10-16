«Нефтехимик» победил в гостях «Металлург» впервые с 2015 года

«Нефтехимик» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы по ходу игры вели со счетом 4:1, но ближе к концу встречи хозяева льда сократили отставание до минимума. На большее хоккеистов «Металлурга» не хватило и «волки» смогли сохранить победный результат.

Эта победа стала для «Нефтехимика» первой в Магнитогорске за последние 5 лет.

Мы больше 5 лет не побеждали в Магнитогорске, но вот эта серия прервана!



Всем спасибо за поддержку! Едем в Челябинск! pic.twitter.com/UfcpLhMuYx — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) October 16, 2020

«Металлург» — «Нефтехимик» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Голы:

0:1 — 13:12, Галузин (Бякин);

1:1 — 14:58, Кошелев (Плотников, Чибисов);

1:2 — 22:24, Шиксатдаров (Гудачек, Бикмуллин);

1:3 — 24:43, Хайруллин (Кучерявенко, Порядин);

1:4 — 29:38, Бякин (Галузин);

2:4 — 32:21, Кошелев (Плотников, Чибисов);

3:4 — 38:14, Бек (Мозякин, Яковлев).