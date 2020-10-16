Родители детей-инвалидов в Челнах требуют вернуть большие городские автобусы

Фото: кадр телеканала ТНВ

Родители детей-инвалидов обратились к городским властям с просьбой вернуть большие городские автобусы. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Родители детей-инвалидов уже несколько месяцев вынуждены добираться в реабилитационный центр на такси, либо добираться пешком. Водители маршруток просто отказываются подвозить инвалидов в коляске. Родители уверены: отсутствие больших городских автобусов нарушает права маломобильных групп населения.



Власти города уверяют, что в скором времени автобусы большей вместимости вернутся в Челны. Сейчас ведется работа по привлечению инвесторов на осуществление пассажиров крупногабаритными автобусами. А пока предлагают воспользоваться трамваями, если для перемещения подходит маршрут.

Напомним, что в феврале Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вернуть АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 190 автобусов из-за накопившихся долгов. В результате город остался без автобусов, а перевозками занялись маршрутные такси.

