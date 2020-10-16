В Нижнекамске продлили полномочия главы исполкома

В Нижнекамске продлили полномочия главы исполкома Айдара Сайфутдинова. Об этом сообщается на официальном сайте района.

Депутаты проголосовали за то, чтобы продлить полномочия Айдара Сайфутдинова еще на пять лет. Сайфутдинов подписал соответствующий контракт, передает пресс-служба исполкома.

«Для меня важна поддержка, которую они мне оказывают. Позитивные изменения, которые происходят в городе и районе, — это результат работы всех нижнекамцев», — прокомментировал свое назначение Сайфутдинов.



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