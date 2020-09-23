Глава Челнов Наиль Магдеев пообещал развивать малый бизнес

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Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев в своей речи о планах развития города на ближайшие 5 лет пообещал развивать малый бизнес.

«Доля малого бизнеса в валовом территориальном продукте более 34%. Более трети городского бюджета формирует малый бизнес. Активно работают наши промышленные площадки. Сегодня там трудятся более 12 тысяч человек. КИП «Мастер» и «Развитие» вносят значительную лепту в социально-экономическое развитие города», — заявил Магдеев.

realnoevremya.ru

Глава города отметил, что пандемия коронавируса повлияла на развитие данного сектора экономики и теперь депутатский корпус и исполком ставят задачу поддержать предпринимателей.

Напомним, что сегодня челнинские депутаты переизбрали Магдеева на пост мэра.

