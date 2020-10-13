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Противники строительства трассы М-12 записали обращение к Путину

13:18, 13.10.2020
Противники строительства трассы М-12 записали обращение к Путину
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жители Татарстана, протестующие против строительства скоростной трассы М-12, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ролик опубликован в Instagram.

В начале октября в Казани прошел митинг за перенос строительства трассы М-12 Москва — Казань. В акции приняли участие около сотни человек.

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова в отношении дискуссии по трассе М-12 призывала вести диалог с жителями.

Общество Татарстан
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