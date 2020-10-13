Противники строительства трассы М-12 записали обращение к Путину

Жители Татарстана, протестующие против строительства скоростной трассы М-12, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ролик опубликован в Instagram.

В начале октября в Казани прошел митинг за перенос строительства трассы М-12 Москва — Казань. В акции приняли участие около сотни человек.

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова в отношении дискуссии по трассе М-12 призывала вести диалог с жителями.

