Главные беды школьных обедов: холодная еда, невкусные супы и сухпайки

Фото: Дарья Турцева

Горячее подают холодным

На наболевшие вопросы, связанные с организацией бесплатного горячего питания в школах, отвечали сегодня министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин и заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Специально для этого Общественная палата республики организовала прямую связь с жителями Татарстана.

Чаще всего родители интересовались, почему горячее питание доходит до школьников в холодном виде. Заместитель премьер-министра РТ согласилась с тем, что «недопустимо подавать горячие блюда холодными», и попросила направить список провинившихся школ в адрес кабинета министров республики.

Чаще всего родители интересовались, почему горячее питание доходит до школьников в холодном виде. Фото: Максим Платонов

— В дополнение к этому, думаю, Ильсур Гараевич возьмет в работу этот вопрос, и мы сегодня обязательно передадим поручение в муниципальные образовательные учреждения по контролю температурного режима блюд, — пообещала Лейла Фазлеева.

Невкусное питание

Вместе с тем школьники жалуются на то, что питание в школах банально «невкусное». В ответ на это Лейла Фазлеева заметила, что школьная еда не всегда бывает похожей на домашнюю.

— Те же самые чипсы могут казаться ребенку вкусными, а каша — невкусной. Все это очень субъективно. Дети могут жаловаться на то, что в компоте мало сахара и так далее, но у нас совместно с Роспотребнадзором и Минобразования было сформировано 12-дневное разрешенное для детей меню, где учтен каждый параметр — белки, жиры, углеводы и так далее. Тем не менее если есть конкретные организации, к которым имеются претензии, прошу направьте нам информацию, и мы их отработаем, — ответила Фазлеева.

Контроль качества

В свою очередь, родители школьников интересуются тем, как можно проконтролировать качество обедов. По словам вице-премьера, для этого достаточно обратиться в администрацию образовательного учреждения и родительский комитет — в каждой школе республики сформирована группа родителей, которая контролирует питание детей.

— У нас есть контролирующий орган — Роспотребнадзор. Поставками продуктов занимаются только те предприятия, которые выигрывают тендер (таких у нас 15 штук). Качество отслеживается со стороны родителей и контролирующих органов. За это не переживайте, — заверил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Лейла Фазлеева добавила, что поставки продуктов для организации школьного питания находятся на контроле президента республики и ему докладывается обо всех замечаниях.



— Все эти замечания отрабатываются межведомственными группами. Подрядчик, который допустил поставку некачественных продуктов, объявляется недобросовестным и выводится из режима организации питания для детей, — заявила заместитель премьер-министра республики.

Диетическое меню и замена блюд

Масса вопросов касалась состава меню, а также диетических обедов для детей с хроническими заболеваниями. Последние, по словам Фазлеевой, пока не предусмотрены.

— Ведется работа министерства образования и науки, родительских комитетов, Роспотребнадзора и Минздрава в этом направлении. В целом по России разрабатывается такое меню, поскольку хронических заболеваний у детей может быть большое количество, соответственно, меню нужно будет разнообразить очень сильно, — прокомментировала вице-премьер.

Также родители интересовались, реально ли заменить вторые блюда, которые подают на завтрак в рамках бесплатного питания, на каши. Других волновала возможность добавления супов в меню младшеклассников.



— Прорабатывается замена на такие блюда, как каши. Сегодня в двухнедельном меню предусмотрена каша гречневая с маслом, к ней жаркое из курицы, есть макароны, гуляш из говядины. В вашем вопросе названа конкретная школа — мы вопрос отработаем, — заверила Лейла Фазлеева. — Что касается супов: в вариант утвержденного сейчас меню они не входят. По кашам ответ положительный, а по супам — пока отрицательный, но ваши пожелания приветствуются. В 51,85 рубля (стоимость горячего питания) суп не входит.

Родители интересовались, реально ли заменить вторые блюда, которые подают на завтрак в рамках бесплатного питания, на каши. Фото: Дарья Турцева

Замена сухпайка на выплату и бесплатное второе питание

Министра образования спросили: есть ли возможность заменить выдачу сухого пайка надомникам на денежные выплаты?

— По закону мы не можем. Мы можем только организовать горячее питание, если ребенок посещает школу, а если не посещает, тогда только выдача сухого пайка на сумму, предусмотренную законом, — ответил Ильсур Хадиуллин. — Также есть жалоба из Челнов о том, что в одной из школ детям с ОВЗ не предоставляется бесплатное питание. Мы проработаем этот вопрос, бесплатное питание должно быть. Если ребенок в начальной школе — без проблем, а если с 5 по 11 классы, то вопрос открытый. Мы сегодня решаем эту проблему.

Родителей младшеклассников волновала возможность добавления супов в меню детей. Фото: Максим Платонов

Как уточнила Лейла Фазлеева, если детям с ОВЗ не предоставляется бесплатное горячее питание, то дается сухпаек.

— Также звучал вопрос по поводу второго питания. В рамках организации питания у нас предусмотрен один раз за 51,85 рубля. Второй раз оплачивается. Либо оно может быть в рамках тех групп, которые отрабатывают родительские комитеты вместе с администрациями школ, по малообеспеченности, — прокомментировала вице-премьер.



Лина Саримова