В военных учениях на Каспийском море задействуют ракетный корабль «Татарстан»

Шесть российских кораблей, семь самолетов и свыше 400 военнослужащих приступили к военным учениям в центральной части Каспийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки. В них задействуют ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», «Углич» и «Великий Устюг». Они проведут стрельбы в море по воздушным и морским целям.

Задача учений — развернуть силы для обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

Фото: mil.ru

В октябре 2018 года в Каспийском море в ходе двухсторонних учений подразделений Южного военного округа корабли «Дагестан» и «Татарстан» нанесли точечный удар крылатыми ракетами «Калибр-НК».

