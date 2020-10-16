Новости общества

14:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В военных учениях на Каспийском море задействуют ракетный корабль «Татарстан»

12:54, 16.10.2020
В военных учениях на Каспийском море задействуют ракетный корабль «Татарстан»
Фото: mil.ru

Шесть российских кораблей, семь самолетов и свыше 400 военнослужащих приступили к военным учениям в центральной части Каспийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки. В них задействуют ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», «Углич» и «Великий Устюг». Они проведут стрельбы в море по воздушным и морским целям.

Задача учений — развернуть силы для обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

Фото: mil.ru

В октябре 2018 года в Каспийском море в ходе двухсторонних учений подразделений Южного военного округа корабли «Дагестан» и «Татарстан» нанесли точечный удар крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем