В Челнах открывается первая мечеть в стиле хай-тек

В Челнах сегодня, 16 октября, состоится открытие новой мечети «Чаллы Яр» — первого храма в городе, выполненного в стиле хай-тек. Церемония состоится в 11.00, сообщают chelny.biz.



Храм построен в районе Орловского кольца, на берегу реки Челнинка в формате придорожной мечети на федеральной трассе М-7. Строить его начали летом 2018 года.

Мечеть рассчитана на 210 человек. Здесь предусмотрели отдельные молельные залы для мужчин и женщин, комнаты для омовения, учебный класс и кабинеты имама и преподавателей.

Ранее сообщалось об установке полумесяца на строящейся мечети.